Ermittler richten nach Todesschuss Sonderkommission ein

Bei einem Großeinsatz der Polizei an einer Schule ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

»Zunächst stehen viele sensibel zu führende Vernehmungen von Zeugen an, die es zusammen mit den bereits kursierenden Darstellungen zu bewerten gilt«, berichteten die Ermittler. Am Tatort, einer Schule in Offenburg, würden weiter Spuren gesichert.

Der 15-Jährige soll am Donnerstag in der sonderpädagogischen Schule auf einen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben. Der tatverdächtige Deutsche kam wegen mutmaßlichen Totschlags in Untersuchungshaft.

Mitteilungen von Polizei und Staatsanwaltschaft

Mitteilung 10.11.