Ermittler: Keine Details zu Toten in Villingen-Schwenningen

Eine Polizeisprecherin wollte am Mittwochmorgen keine Details zum Leichenfund in Villingen-Schwenningen nennen.

Nach dem Fund mehrerer Leichen in einem Wohnhaus in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald halten sich die Ermittler weiter bedeckt. Der »Schwarzwälder Bote« hatte am Dienstagabend berichtet, dass es sich um drei Tote handle. Das deckt sich mit Informationen der Deutschen Presse-Agentur.

Eine Polizeisprecherin wollte am Mittwochmorgen auf Anfrage keine Details nennen und verwies darauf, sich mit der Staatsanwaltschaft darauf verständigt zu haben, im Laufe des Tages Angaben zu dem Fall zu machen. Sie sagte lediglich, dass die Todesermittlungen noch liefen. Die Staatsanwaltschaft war telefonisch zunächst nicht zu erreichen.

Dem Bericht zufolge befragten Ermittler am Dienstagabend die Nachbarn in der Wohngegend. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Villingen-Schwenningen liegt im Süden Baden-Württembergs und hat nach Angaben der Stadtverwaltung knapp 90.000 Einwohnerinnen und Einwohner.