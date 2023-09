Aktuell Land

Eritreische Vereine wollen sich erneut treffen

Trotz der massiven Ausschreitungen am Wochenende soll am kommenden Samstag (23.9.) eine weitere Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart stattfinden. »Es geht auch um die Frage, ob eine Gewalttat das Sagen haben darf«, sagte Johannes Russom vom Verband der eritreischen Vereine in Stuttgart am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der Schutz der Veranstaltung sei eine Aufgabe des Staates. »Er muss als demokratisches Land daran interessiert sein«, sagte Russom. In den vergangenen 40 Jahren habe es derartige Veranstaltungen regelmäßig und ohne Zwischenfälle gegeben.