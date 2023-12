Aktuell Land

Eritrea-Veranstaltung begonnen

Begleitet von starken Polizeikräften hat am Samstag in Stuttgart ein Eritrea-Festival begonnen. Die Veranstaltung, die laut Ankündigungsplakat vom Eritreischen Verein für Körperbehinderte organisiert wird, findet in einer Sporthalle im Stadtteil Zuffenhausen statt. Rund 300 Menschen haben dort Platz - es seien allerdings weniger gekommen, wie die Polizei mitteilte. Zwischenfälle gab es zunächst nicht. Auch Kontrollen der Besucher ergaben keine Auffälligkeiten, wie ein Sprecher weiter sagte.