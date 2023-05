Aktuell Land

Erhöhte Waldbrandgefahr am Mittwoch in Baden-Württemberg

Eine erhöhte Waldbrandgefahr für weite Teile Baden-Württembergs sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Mittwoch voraus. Gut zwei Drittel der Wetterstationen zeigten demnach die zweithöchste Gefahrenstufe 4 (hohe Gefahr) des Waldbrandgefahrenindex an. Grund dafür sei viel Sonneneinstrahlung, höhere Temperaturen und wenig Nässe in den vergangenen Wochen, sagte ein Experte des DWD am Dienstag.