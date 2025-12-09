Erde bebt im Kreis Esslingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei Dettingen unter Teck im Kreis Esslingen hat in der Nacht die Erde gebebt. Das Erdbeben trat um 3.50 Uhr auf und hatte eine Stärke von 3.0 auf der Richter-Skala, wie das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau mitteilt. Damit gilt es als schwaches Erdbeben.

In den Aufzeichnungen des Landeserdbebendienstes im Regierungspräsidium Freiburg (LED) war das Erdbeben allerdings das bislang stärkste mit Epizentrum im Landkreis Esslingen.

Spürbar war es in einem Umkreis von ungefähr 15 Kilometern. Im Meldeportal des LED gingen mehr als 450 Meldungen aus der Bevölkerung ein. Neben deutlich spürbarem Rucken oder Zittern berichteten die Menschen von Brummen, Grollen oder knallartigen Geräuschen.

Fast täglich kleine Erdbeben

Laut Martin Hensch vom LED ist die Erdbebenaktivität im Bereich von Esslingen deutlich geringer als andernorts in Baden-Württemberg. Dies liegt daran, dass es hier nicht vergleichbar aktive tektonische Strukturen wie beispielsweise entlang des Oberrheingrabens oder auf der Zollernalb gibt.

Baden-Württemberg gilt als das seismisch aktivste Bundesland in Deutschland. Im weltweiten Vergleich sei die Erdbebengefährdung allerdings nur als moderat einzuschätzen, so Hensch. »Kleine, in der Regel nicht spürbare Erdbeben werden hier praktisch täglich gemessen.« Etwa einmal im Monat komme es zu einem lokal oder wie heute regional spürbaren Erdbeben. Einmal pro Jahrzehnt sei mit einem Erdbeben zu rechnen, das regional Gebäudeschäden und Betriebsstörungen verursachen könne. Katastrophale Erdbeben sind laut Hensch sehr selten, aber nicht völlig auszuschließen.