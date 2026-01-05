Eppelheim: Ohne Führerschein und mit gestohlenem Kennzeichen erwischt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ohne Führerschein und mit gestohlenem Nummernschild am Auto sind zwei junge Männer unterwegs gewesen. Eine Streife habe am Sonntag zwei unterschiedliche Kennzeichen an dem Fahrzeug in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt haben ein 18- und 19-Jähriger demnach gerade einen E-Scooter aus dem Auto ausgeladen. Wer von den beiden das Auto gefahren ist, ist unklar. Beide haben den Angaben zufolge keinen Führerschein.

Laut den Ermittlern gehören die Kennzeichen zu zwei anderen Fahrzeugen. Eines der Nummernschilder war als gestohlen gemeldet. Das Auto, mit dem die beiden unterwegs waren, wurde eigentlich vor drei Jahren abgemeldet. Die Polizei ließ den Wagen abschleppen und stellte die beiden Kennzeichen sicher. Die beiden jungen Männer erhielten Anzeigen unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs.