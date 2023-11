Aktuell Land

Entsetzen über Wahlergebnis in den Niederlanden

Unter dem Eindruck des Wahlsiegs des Rechtspopulisten Geert Wilders in den Niederlanden haben die Grünen bei ihrem Bundesparteitag für Investitionen in Zukunftstechnologien und mehr soziale Gerechtigkeit geworben. Mit Blick auf den Erfolg der islamfeindlichen Partei im Nachbarland sagte Grünen-Parteichef Omid Nouripour am Donnerstagabend in Karlsruhe, es sei »schmerzhaft zu sehen, was dort passiert«.