Entschärfung von Fliegerbombe noch am Abend

Eine in der Freiburger Innenstadt gefundene Fliegerbombe soll noch am Abend entschärft werden. Nach Angaben der Polizei wird daher im Umkreis von rund 100 Metern evakuiert. Betroffen sind mehrere hundert Bewohnerinnen und Bewohner sowie Teile eines Krankenhauses. Anwohner können für die Zeit der Evakuierung in einer Schule in der Nähe unterkommen. Laut Polizei handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere britische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie war bei Bauarbeiten gefunden worden.

Im Sperrgebiet liegt auch der komplette Ergänzungsneubau des Freiburger St. Josefskrankenhauses. Die Klinik hat einen Krisenstab eingerichtet. Die Evakuierung trifft beispielsweise die Intensivmedizin, die Geburtshilfe und OP-Säle. Zwei werdende Mütter wurden in andere Kliniken verlegt. »Entlassfähige« Patienten werden entlassen. Viele Mitarbeitende hätten sich freiwillig eingefunden, um zu helfen, teilte das Krankenhaus weiter mit.