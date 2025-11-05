Entführung und Misshandlung - Urteil gegen 26-Jährigen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Streit um Drogen und Geld soll ein 26 Jahre alter Mann mit unbekannten Komplizen einen anderen Mann entführt, erpresst und misshandelt haben. Vor dem Landgericht Tübingen wird die Verhandlung am Mittwoch (5. November) um 9.00 Uhr fortgesetzt - gut möglich ist laut Gericht auch ein Urteil am selben Tag.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 26-Jährigen unter anderem erpresserischen Menschenraub vor. Der Angeklagte soll das Opfer verdächtigt haben, ihm aus einem Hotelzimmer einen Koffer mit Drogen und Bargeld entwendet zu haben. Darin sollen sich rund 20 Kilogramm Kokain und zwischen 350.000 und 500.000 Euro Bargeld befunden haben. Er soll sich dann entschlossen haben, den 31-Jährigen zu entführen, um wieder an den Koffer zu gelangen.

Staatsanwaltschaft: Opfer in Hütte stundenlang gequält

Mit vier Unbekannten soll er am 4. Januar nach Reutlingen gefahren sein, wo das Opfer abgepasst und in ein Fahrzeug gesteckt wurde. Der 31-Jährige sei in einer Hütte auf einem Wald- oder Gartengrundstück gefesselt und über mehrere Stunden erheblich misshandelt worden, um die Herausgabe des Koffers zu erreichen. Das Opfer erlitt ein Schädelhirntrauma sowie eine Platzwunde und Prellungen im Bereich des Kopfes. Der Koffer samt Inhalt ist seither verschwunden.