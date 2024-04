Aktuell Land

Engelbergtunnel auf A81 Richtung Heilbronn gesperrt

Nach einem Unfall ist der Engelbergtunnel auf der Autobahn 81 in Richtung Heilbronn voll gesperrt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es in dem Tunnel zu einem Auffahrunfall zwischen drei Lastwagen. Fahrer und Beifahrer eines Lastwagens wurden dabei im Führerhaus eingeklemmt. Der genaue Unfallhergang war zunächst unbekannt, Feuerwehr und Rettungsdienst waren Einsatz. Der Verkehr war erheblich beeinträchtigt. Die Polizei riet, den Bereich weiträumig zu umfahren.