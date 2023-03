Aktuell Land

EnBW-Chef: Rekord bei Einspeiseanträgen für Strom

Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg beteiligen sich an der Energiewende. Die EnBW-Tochter Netze BW habe im vergangenen Jahr den Rekord von mehr als 40.000 Einspeiseanträgen für Strom erhalten, sagte der Vorstandsvorsitzende des Karlsruher Konzerns, Andreas Schell, am Montag in Stuttgart. Das sei ein Anstieg um 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Gros der Anträge beziehe sich auf Photovoltaikanlagen. Zudem habe es rund 20.000 Anfragen für private Wallboxen gegeben, mittels derer man Elektroautos zu Hause laden kann. Dieser Wert sei unverändert hoch, sagte Schell.