EnBW-Chef legt Amt nach Meinungsverschiedenheiten nieder

Der Vorstandschef des Energieversorgers EnBW, Andreas Schell, hat sein Amt überraschend niedergelegt. Der Aufsichtsrat habe dieser Entscheidung in einer außerordentlichen Sitzung zugestimmt, teilte das Unternehmen am Freitag in Karlsruhe mit. Wesentlicher Grund waren demnach unterschiedliche Auffassungen zwischen dem Aufsichtsrat und Schell in entscheidenden Fragen der strategischen Weiterentwicklung. Schell trat sein Amt als EnBW-Chef erst im November 2022 an mit einer Vertragslaufzeit von drei Jahren. Auf den Chefposten rückt nun Vorstandsmitglied Georg Stamatelopoulos.