Elversberg wird Favoritenrolle in Ulm gerecht

Die SV Elversberg hat die Pokalhürde beim SSV Ulm genommen und sich für die 2. Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Der Fußball-Zweitligist setzte sich beim Drittligisten mit 1:0 (0:0) durch. Felix Keidel (73. Minute) erzielte das Tor des Tages für die Saarländer.

Die Gastgeber waren mutig gestartet, doch schnell übernahm der Favorit die Spielkontrolle. Dennoch spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Während Elversberg versuchte, die entscheidende Lösung zu finden, setzten die Hausherren auf Konter. Die beste Chance vergab Elversbergs Bambasé Conté. Tom Zimmerschied scheiterte kurz vor der Pause am großartig reagierenden Ulmer Schlussmann Christian Ortag, SVE-Kapitän Lukas Pinckert am sich in den Schuss werfenden Abwehrspieler Jan Boller.

Nach Wiederanpfiff drückten die Gäste weiter auf das Tor. Noch konnte Ulm alles verteidigen. Lukas Petkov hätte sein Team in Führung bringen können, doch der Rechtsaußen schoss frei stehend über das leere Ulmer Tor. Mit dem eingewechselten Keidel kam zusätzlich Schwung ins Spiel der Saarländer. Der 22 Jahre alte Neuzugang war es schließlich auch, der den Bann brach.