Eltern vergessen Sohn auf Urlaubsfahrt an Tankstelle

Die Eltern fuhren mit dem Auto gut eine halbe Stunde weiter in Richtung Österreich, bevor sie merkten, dass ihr Sohn fehlt. (Archivbild)

Eine Familie aus Baden-Württemberg hat auf der Fahrt in den Österreich-Urlaub einen ihrer beiden Söhne an einer Tankstelle vergessen. Die Familie aus Offenburg habe in Bayern an der Autobahn 8 bei Holzkirchen einen Tankstopp eingelegt, teilte die Polizei mit. Währenddessen sei der jüngere der beiden Söhne auf die Toilette gegangen - und die Eltern seien mit seinem schlafenden Bruder weiter in Richtung Österreich gefahren.

Erst nach gut einer halben Stunde hätten Vater und Mutter gemerkt, dass nur noch einer der beiden Söhne bei ihnen im Wagen saß. Als sie die Polizei riefen, konnten die Beamten schnell Entwarnung geben: Der Zehnjährige hatte sich an der Tankstelle an Mitarbeiter gewandt, die wiederum die Polizei verständigten.

Der Junge habe im Streifenwagen mit zur Dienststelle der Beamten fahren dürfen, dort hätten ihn die Eltern letztlich abgeholt. Der Zehnjährige habe die Situation »entspannt« aufgenommen, hieß es seitens der Polizei.