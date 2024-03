Eltern und Bruder tot: 19-Jähriger kommt in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 19-Jähriger kommt in Untersuchungshaft, weil er seine Eltern und seinen Bruder mit einem Messer getötet haben soll. Die Tat geschah im Kreis Waldshut an der Grenze zur Schweiz. Ein Ermittlungsrichter habe Haftbefehl erlassen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am Mittwoch auf Anfrage mit. Die Schwester des Tatverdächtigen wurde bei dem Angriff am Dienstagabend schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam berichtet hatten.

Dem jungen Mann mit deutscher und italienischer Staatsangehörigkeit wird den Ermittlern zufolge Totschlag in drei Fällen sowie versuchter Totschlag vorgeworfen. Die Bluttat ereignete sich nach dpa-Informationen in Hohentengen im äußersten Süden von Baden-Württemberg. Die Ermittler machten mit Hinweis auf Persönlichkeitsrechte keine präzise Ortsangabe.