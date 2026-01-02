Eintracht holt Hoffenheim-Talent Amaimouni-Echghouyab

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eintracht Frankfurt hat Rechtsaußen Ayoube Amaimouni-Echghouyab von der U23 des Bundesliga-Konkurrenten TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der 21-jährige Marokkaner erhält bei den Hessen einen Vertrag bis 2031, wie die Eintracht mitteilte.

Amaimouni-Echghouyabs war ursprünglich bis zum 30. Juni 2026 an die Kraichgauer gebunden. »Er hat sich nun gegen die ihm aufgezeigte langfristige Perspektive bei der TSG entschieden und uns nach dem Ende der Hinrunde mitgeteilt, dass er spätestens im Sommer einen anderen als den TSG-Weg einschlagen möchte«, sagte Hoffenheims Sportdirektor Frank Kramer. »Deshalb haben wir mit Eintracht Frankfurt eine Lösung über einen vorzeitigen Transfer gefunden, der für alle Seiten konstruktiv und gewinnbringend ist.«

»Sprung über zwei Ligen«

Über die Ablöse machten beide Clubs keine Angaben. Amaimouni-Echghouyab war 2024 von der SpVgg Erkenschwick zur TSG gewechselt. Für Hoffenheim erzielte er in 46 Spielen der Regionalliga und 3. Liga 16 Tore.

»Uns ist bewusst, dass der Sprung über zwei Ligen eine gewisse Anlaufzeit erfordert, trauen Ayoube aber zu, sich schnell den neuen Anforderungen anzupassen – mit der Zeit und Unterstützung, die wir ihm geben werden«, sagte Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung.

Mitteilung TSG Hoffenheim

Mitteilung Eintracht-Frankfurt