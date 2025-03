Eintracht bangt um U21-Nationalspieler Knauff

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bangt nach dem 1:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart um Mittelfeldspieler Ansgar Knauff. »Er war auch schon im MRT. Da ist zumindest mal die leise Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm ist, aber final habe ich jetzt da noch kein Feedback bekommen«, sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller. »Da müssen wir uns einfach noch ein bisschen gedulden.«

Knauff hatte sich im Topspiel des 27. Spieltags in der ersten Hälfte bei einer eigenen Großchance offenbar am Knie verletzt und musste in der 25. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt werden.

Ausfall wäre »herber Verlust«

Der U21-Nationalspieler werde sicherlich erst einmal ausfallen, befürchtet Toppmöller. »Was ein herber Verlust ist, da er ein Spieler ist, der uns viel Energie gibt und wichtige Läufe in die Tiefe macht. Er ist ein unheimlicher Teamplayer, der richtig gut drauf war«, sagte der Eintracht-Coach beim Pay-TV-Sender Sky.