Einschusslöcher in Autos und einer Hauswand gefunden

Laut den Ermittlern könnten die gefundenen Patronenhülsen aus einer scharfen Waffe stammen.

Möglicherweise ist mit einer scharfen Waffe in Stutensee (Kreis Karlsruhe) auf mehrere Autos geschossen worden. Ein Autofahrer fand am Freitag Einschusslöcher an seinem Wagen, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Bei der Spurensicherung fanden die Beamten neben mehreren Patronenhülsen auch ein Projektil in einer gegenüberliegenden Hauswand.

Am frühen Montagmorgen rief eine Frau die Polizei, nachdem sie Schüsse gehört hatte. An einem Auto fanden die Beamten ein weites Einschussloch. Ob es zwischen den beiden Taten in derselben Straße, einen Zusammenhang gibt, sei Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnten die gefundenen Patronenhülsen aus einer scharfen Waffe stammen. Menschen wurden laut Polizei bei den Vorfällen nicht gefährdet oder verletzt.