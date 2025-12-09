Einsatzkräfte finden Leiche bei Hausbrand in Sulzburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand eines Wohngebäudes in Sulzburg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben Einsatzkräfte eine tote Person gefunden. Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr wegen Rauchentwicklung in den Ortsteil Laufen gerufen, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, habe das Wohngebäude bereits in Vollbrand gestanden. Feuerwehr und Polizei seien mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen.

Die Identität der toten Person sei noch ungeklärt - möglicherweise handelt es sich um die einzige an dieser Adresse gemeldete Person, so die Polizei. Wegen des weiterhin andauernden Einsatzes könne es im Bereich der Weinstraße und den umliegenden Straßen zu Verkehrsbehinderungen kommen.