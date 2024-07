Einfamilienhaus mit Unrat in Ravensburg in Brand

Am Abend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gerufen (Symbolbild).

In Ravensburg ist am Abend ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Das unbewohnte Haus in der Ravensburger Südstadt war voll mit verschiedenstem Unrat, was laut Angaben der Polizei eine ungewöhnlich starke Rauchentwicklung zur Folge hatte. Deshalb sei die Nachbarschaft durch Lautsprecherdurchsagen der Polizei gewarnt und aufgefordert worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht. Auch über eine Warnapp sei ein entsprechender Hinweis verschickt worden.

Ein Ende der Löscharbeiten war auch in der späten Nacht nicht absehbar. Die engen baulichen Gegebenheiten vor Ort sowie der dichte Rauch erschwerten die Löscharbeiten, so der Sprecher. Um an den Brandherd zu gelangen, öffnete die Feuerwehr unter anderem das Dach.

Der Hauseigentümer, der beim Brandausbruch im Gebäude war, wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, konnte es aber später selbstständig wieder verlassen. Zwischenzeitlich waren rund 90 Kräfte der Feuerwehr vor Ort und zwei Drehleitern im Einsatz. Zur Ursache des Brandes sowie der Höhe des Schadens wurde vorerst nichts bekannt.