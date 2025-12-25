Einfamilienhaus in Flammen: Bewohner schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Lörrach ist der 46 Jahre alte Bewohner schwer verletzt worden. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand des Reihenhauses auf weitere Gebäude voll übergriff, wie die Polizei mitteilte. Trotzdem mussten auch angrenzende Bewohner ihre Häuser in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag zwischenzeitlich verlassen. Mehrere Nachbarhäuser wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen.

Das Feuer ging den Angaben zufolge von einem Kamin aus. Die genaue Ursache ist allerdings noch unklar. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich.