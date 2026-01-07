»Einer aus unseren Reihen«: Hagel bekommt Narrenschelle

Ist nicht nur seriöser Politiker, sondern auch aktives Mitglied der Narrenzunft Spritzenmuck in seiner Heimat Ehingen: CDU-Landeschef Manuel Hagel. (Archivbild)

Nach der Landtagswahl am 8. März will er Ministerpräsident werden, einen weiteren kleinen Karriereschritt macht CDU-Landeschef Manuel Hagel aber bereits Anfang Februar: Dann soll der Politiker die »Goldenen Narrenschelle« der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) erhalten, wie die Vereinigung in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) mitteilte.

Damit befindet sich Hagel in einer illustren Runde: Die Auszeichnung haben zuvor schon Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erhalten. Auch sein Konkurrent bei der Landtagswahl, Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir, erhielt die Auszeichnung 2018.

»Nach Jahren mit Politikern, Sportfunktionären, Stars und Sternchen können wir endlich einen Narren, einen aus unseren Reihen auszeichnen«, sagte der Präsident der Vereinigung, Roland Haag einer Mitteilung zufolge. Hagel ist demnach selbst seit Kindesbeinen als Narr der Narrenzunft Spritzenmuck in seiner Heimatstadt Ehingen aktiv.

»Mit der goldenen Narrenschelle ehren wir Persönlichkeiten, die Klartext reden können, ohne den Ton zu verlieren. Menschen, die Verantwortung übernehmen und dabei noch über sich selbst lachen können«, sagte Haag als Begründung für die Auszeichnung. Über sich selbst lachen muss Hagel bei der Verleihung vermutlich auch können: Die Narrenschelle sei nicht nur eine Ehrung, sondern auch eine Schelle im närrisch doppeldeutigen Sinne, teilte die VSAN mit. Hagel könne sicher sein, dass man so manche fastnächtliche Verfehlungen aus seinem Narrenleben in Erfahrung gebracht habe, sagte Haag.

Die Übergabe der »Narrenschelle« - einer vergoldeten Handglocke - findet am 4. Februar im Europa-Park in Rust statt und ist einer der Höhepunkte der Fastnacht im Südwesten. Die Auszeichnung ist undotiert.

Die 1924 gegründete VSAN ist eine der ältesten Narrenvereinigungen Deutschlands. In ihr sind 68 Narrenzünfte aus den Regierungsbezirken Freiburg, Tübingen und Stuttgart, dem bayerischen Regierungsbezirk Schwaben und fünf Kantonen in der Schweiz zusammengeschlossen.