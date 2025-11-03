Eine Tote bei Brand in Mannheimer Hochhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei dem Brand in einem Mannheimer Hochhaus ist eine Frau ums Leben gekommen. Das Feuer sei am frühen Morgen ausgebrochen und habe sich dann schnell ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Die 88 Jahre alte Bewohnerin konnte laut Polizei nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden.

Inzwischen sei das gesamte Feuer gelöscht. Weitere Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Vor Ort seien zeitweise über 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gewesen.

Brandursache am Morgen nicht bekannt

Ein Feuerwehrsprecher sagte, dass Flammen aus einem Fenster geschlagen und dadurch auch Teile des Hochhausdaches in Brand gesetzt hätten. Auch auf Aufnahmen vor Ort war zu sehen, wie Flammen aus dem obersten Geschoss schlugen. Dieses Stockwerk und mindestens eines darunter mussten nach Polizeiangaben geräumt werden.

Davon betroffen seien mindestens zehn Menschen. Für sie war demnach auch ein Kältebus mit unter anderem warmen Getränken vor Ort. Wann sie in ihre Wohnungen zurückkehren können, war zunächst unklar. Durch die Löscharbeiten seien die darunterliegenden Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Polizeisprecher sagte, dass teilweise Wasser aus den Steckdosen austrat. Die Brandursache war am Morgen nicht bekannt.