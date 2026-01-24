Eine Schwerverletzte bei Wohnungsbrand in Weinheim

Die Feuerwehr konnte eigenen Angaben nach eine Ausbreitung der Flammen über die betroffene Wohnung hinaus verhindern. (Symbolbild)

Eine 68-Jährige ist beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Die Bewohnerin wurde in den frühen Morgenstunden aus ihrer Wohnung gerettet, wie die Polizei mitteilte. Danach kam sie in ein Krankenhaus.

Grund für den Brand könnte laut Polizei vermutlich ein medizinischer Notfall gewesen sein. Die Bewohnerin könnte beim Kochen ihr Bewusstsein verloren haben. Auf dem angeschalteten Herd befanden sich Gegenstände, die zu schmoren begannen.

Anwohner hatten zuvor den Rauch wahrgenommen und die Einsatzkräfte gerufen, wie es hieß. Zudem schlug ein Rauchmelder an. Nach rund anderthalb Stunden war das Feuer gelöscht. Andere Wohnungen waren nicht vom Brand betroffen, weitere Verletzte gab es ebenfalls nicht, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Eine Schadensschätzung gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.