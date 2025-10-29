Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Einbruch in Juweliergeschäft - Täter auf der Flucht

In der Nacht auf Mittwoch bricht ein Duo bei einem Juwelier in Memmingen ein. Die beiden Täter flüchten - mit einer beachtlichen Beute.

Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Memmingen sucht die Polizei nach zwei Tätern. Das Duo habe in der Nacht auf Mittwoch zunächst gewaltsam die Eingangstür eingeschlagen, teilten die Ermittler mit. Als sie dennoch nicht ins Geschäft gelangten, zerstörten sie ein Schaufenster mit Werkzeugen. 

Laut den Beamten entwendeten die beiden Täter Schmuck im Wert von mindestens 100.000 Euro. Anschließend seien die Täter in eine unbekannte Richtung geflüchtet. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

