Einbruch in Juweliergeschäft - Täter auf der Flucht

Die beiden Täter sind aktuell auf der Flucht vor der Polizei. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Memmingen sucht die Polizei nach zwei Tätern. Das Duo habe in der Nacht auf Mittwoch zunächst gewaltsam die Eingangstür eingeschlagen, teilten die Ermittler mit. Als sie dennoch nicht ins Geschäft gelangten, zerstörten sie ein Schaufenster mit Werkzeugen.

Laut den Beamten entwendeten die beiden Täter Schmuck im Wert von mindestens 100.000 Euro. Anschließend seien die Täter in eine unbekannte Richtung geflüchtet. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.