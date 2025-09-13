Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Einbrecher sperren Ehepaar in Stuttgart ein - Täter noch flüchtig

Maskierte brechen nachts in ein Haus ein, schlagen zu, rauben Millionenbeute und sperren ein Ehepaar ein. Die Tochter findet ihre Eltern erst Stunden später – die Täter sind da schon über alle Berge.

Einbrecher – Symbolbild
Von den Tätern gibt es nach einem Überfall auf ein Ehepaar in Stuttgart noch keine Spur. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/DPA
Von den Tätern gibt es nach einem Überfall auf ein Ehepaar in Stuttgart noch keine Spur. (Symbolbild)
Foto: Philipp von Ditfurth/DPA

Von den Einbrechern, die in Stuttgart ein älteres Ehepaar in deren Haus überwältigt und ausgeraubt haben, gibt es noch keine Spur. »Es gibt noch nichts Neues«, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage.

Die drei bis vier unbekannten und maskierten Täter sollen in der Nacht zum Donnerstag die Terrassentür aufgebrochen, den Mann geschlagen und ihn unter Drohung gezwungen haben, einen Tresor zu öffnen. 

Danach schlossen sie den Mann mit seiner Frau in einem Raum ein und flüchteten mit der Beute. Laut Polizei erbeuteten die Täter Schmuck, Geld und Wertgegenstände in Millionenhöhe. Das Ehepaar sei Stunden später von der Tochter gefunden worden.

© dpa-infocom, dpa:250913-930-33449/1