Ein Verletzter nach Feuer in Flüchtlingswohnheim in Lindau

Bei einem Brand in einem als Flüchtlingswohnheim genutzten Mehrfamilienhaus in Lindau am Bodensee hat sich ein Bewohner leicht verletzt. Nach eigenen Angaben brauchte er keine medizinische Behandlung, wie das Landratsamt Lindau mitteilte. Das Gebäude sei vorerst nicht bewohnbar.

Das Feuer war demnach in den Morgenstunden in einer Küche im ersten Stock des Gebäudes im Stadtteil Heimesreutin ausgebrochen. Sechs Menschen befanden sich nach Angaben des Landratsamtes zum Zeitpunkt des Brandes in dem Haus. Die Feuerwehr holte Bewohner aus dem Haus. Um die Betreuung und Unterbringung der Bewohner kümmerte sich nach Angaben des Landratsamtes der Landrat. Zur Brandursache ermittele nun die Kriminalpolizei.