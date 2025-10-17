Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Ein Verletzter nach Feuer in Flüchtlingswohnheim in Lindau

Am Morgen bricht ein Feuer im Flüchtlingswohnheim aus – sechs Menschen müssen raus, ein Bewohner wird verletzt. Zurück in das Mehrfamilienhaus können sie zunächst nicht.

In Lindau brennt es in einem Flüchtlingswohnheim. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/DPA
Bei einem Brand in einem als Flüchtlingswohnheim genutzten Mehrfamilienhaus in Lindau am Bodensee hat sich ein Bewohner leicht verletzt. Nach eigenen Angaben brauchte er keine medizinische Behandlung, wie das Landratsamt Lindau mitteilte. Das Gebäude sei vorerst nicht bewohnbar. 

Das Feuer war demnach in den Morgenstunden in einer Küche im ersten Stock des Gebäudes im Stadtteil Heimesreutin ausgebrochen. Sechs Menschen befanden sich nach Angaben des Landratsamtes zum Zeitpunkt des Brandes in dem Haus. Die Feuerwehr holte Bewohner aus dem Haus. Um die Betreuung und Unterbringung der Bewohner kümmerte sich nach Angaben des Landratsamtes der Landrat. Zur Brandursache ermittele nun die Kriminalpolizei.

