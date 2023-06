Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Gewaltverbrechen in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Dienstagmittag ein Mensch verletzt worden. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen bereits fest, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen auf Nachfrage sagte. Weitere Angaben, etwa zu den Hintergründen des Vorfalls, konnte er zunächst nicht machen. Die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatte die »Rhein-Neckar-Zeitung« berichtet.