Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Hausbrand in Lahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist nach einem Hausbrand in Lahr (Ortenaukreis) in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen gestorben. Ein weiterer erlitt bei dem Feuer schwere Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittle weiter zur Brandursache, teilte die Polizei am Montag mit. Details zu den Bewohnern blieben unklar.

Nachbarn hatten am Sonntagmittag das Feuer entdeckt und den Angaben zufolge noch vergeblich versucht, die beiden Bewohner zu retten. Die Feuerwehr barg die beiden mit einer Drehleiter vom Balkon. Mit Hubschraubern wurden die Verletzten in Kliniken geflogen.

Mitteilung der Polizei

Folgemeldung