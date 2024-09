Ein Toter und 350.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Wohnungsbrand in Rheinfelden (Landkreis Lörrach) ist ein 39-Jähriger an seinen schweren Brandverletzungen gestorben. Das Feuer war am Donnerstagmittag aus zunächst unklarer Ursache in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Flammen griffen zwar nicht auf weitere Wohnungen über, dennoch waren sieben von zehn Wohnungen laut Polizei nach dem Brand zunächst nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 350.000 Euro.

Ein Rettungshubschrauber hatte den schwer verletzten Bewohner noch in eine Klinik geflogen, dort starb er aber am Abend. Zudem seien zwei Katzen zum Tierarzt gebracht worden, hieß es.