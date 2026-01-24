Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Ein Schwerverletzter bei Wohnungsbrand in Weinheim

Nachbarn sehen Rauch aus einem Fenster aufsteigen und alarmieren die Feuerwehr. Während diese die Flammen löscht, rettet die Polizei einen Bewohner aus den Rauchschwaden.

Die Feuerwehr konnte eigenen Angaben nach eine Ausbreitung der Flammen über die betroffene Wohnung hinaus verhindern. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Ein Mensch ist beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Der Bewohner oder die Bewohnerin wurde in den frühen Morgenstunden von der Polizei aus seiner Wohnung gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte. Danach kam die Person in ein Krankenhaus. Anwohner hatten zuvor den Rauch wahrgenommen und die Einsatzkräfte gerufen, wie es hieß. Weitere Wohnungen waren nicht von dem Brand betroffen, weitere Verletzte gab es ebenfalls nicht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Feuer war nach etwa 1,5 Stunden gelöscht.

