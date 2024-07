Bei einer Auseinandersetzung in Stuttgart mit zwei beteiligten Gruppen wurde ein Messer eingesetzt. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der Auseinandersetzung zweier Gruppen in der Stuttgarter Innenstadt ist noch unklar, worum es bei dem Streit ging. Drei Menschen seien dabei am Dienstag verletzt worden, mindestens eine Person lebensgefährlich, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine Person wurde festgenommen. Die Ermittlungen vor Ort dauerten den Angaben nach bis in den späten Abend.