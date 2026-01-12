»Ein Kampf auch im Kopf«: Schlüsselduell für Heidenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach Meinung von Trainer Frank Schmidt dürfte der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga für den 1. FC Heidenheim auch mental zu einer großen Herausforderung werden. »Mit jedem Spiel mehr ist es jetzt noch wichtiger, drei Punkte zu holen«, sagte der 52-Jährige vor dem Krisenduell beim 1. FSV Mainz 05 am Dienstag (20.30 Uhr/Sky). »Es wird ein Kampf auch im Kopf - und idealerweise bis zum Schluss.«

Schmidt: »Kämpferherz auf den Platz bringen«

Drei Tage nach dem 2:2 gegen Aufsteiger 1. FC Köln ist die Partie in Mainz das nächste Schlüsselduell für die Heidenheimer: Der Tabellenletzte empfängt den Vorletzten. Seine Mannschaft müsse »Kämpferherz auf den Platz bringen«, forderte Schmidt. Sie müsse »gut und leidenschaftlich verteidigen«. Der Ärger über das Remis gegen Köln sei abgehakt, versicherte der Coach. »Der Blick geht nach vorn.« Man orientiere sich an dem, was man gut gemacht habe. In der ersten Halbzeit habe man gut verteidigt und sich viele Chancen erspielt.

Braunschweiger Conteh im Anflug?

Auf dem Transfermarkt dürften die Heidenheimer im Kampf um den Liga-Verbleib demnächst noch einmal aktiv werden. Es werde sich noch etwas tun, kündigte Schmidt an. Sky und der »Kicker« hatten zuletzt berichtet, dass der 26 Jahre alte Offensivspieler Christian Conteh vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig vor einem Wechsel auf die Ostalb stehe.