Ein Bewohner wird bei Brand auf Hochhaus-Balkon verletzt

Ein Brand auf einem Balkon eines Hochhauses in Breisach (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat am Freitagabend einen größeren Einsatz ausgelöst. Laut Polizei stand der Balkon im Erdgeschoss gegen 19.00 Uhr in Flammen. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren nicht zu Hause. Insgesamt seien 64 Menschen in dem Gebäude gemeldet, so ein Polizeisprecher.

Durch das Feuer wurden Gegenstände auf dem Balkon sowie Fenster und Türen beschädigt. Wegen der starken Rauchentwicklung untersuchte der Rettungsdienst 18 Hausbewohner. 17 konnten vor Ort bleiben, eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr, Polizei sowie mehr als 25 Kräfte von DRK und Maltesern waren im Einsatz, darunter auch ein Notarzt, ein Leitender Notarzt und mehrere Rettungswagen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.