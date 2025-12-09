Eichner nach Bajramovic-Aus: »Null Komma null vorgefallen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der überraschenden Trennung des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC von Co-Trainer Zlatan Bajramovic bleiben die Hintergründe weiter offen. Nach vier Niederlagen nacheinander in der Liga hatte sich der Club aus dem Südwesten am Montag vom 46-Jährigen nach knapp neun Jahren Zusammenarbeit getrennt, gab aber keine weiteren Details zur Entscheidung bekannt.

»Zlatan Bajramovic und ich haben das beste Verhältnis, dass man sich vorstellen kann. Es ist null Komma null vorgefallen«, sagte KSC-Trainer Christian Eichner in einem Videobeitrag der »Badischen Neuesten Nachrichten«. Der Coach berichtete, dass er »den wichtigsten Menschen« in seinem direkten Umfeld verloren habe. »Parallel dazu muss sich allerdings keiner Sorgen machen. Ich werde für die Mannschaft da sein«, sagte Eichner vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den SC Paderborn.

Wanitzek über Abschied: »Das war sehr emotional«

Bajramovic hatte sich am Dienstag vom Team verabschiedet und zur Trennung gesagt: »War jetzt nicht der schönste Moment, wenn ich ehrlich bin. War übers Telefon.« KSC-Leistungsträger Marvin Wanitzek wurde von den »Badischen Neuesten Nachrichten« zitiert, dass die Trennung »völlig überraschend« gekommen sei. Zum Abschied meinte der Mittelfeldspieler: »Das war sehr emotional.«

Die Entscheidung sei nach intensiver Analyse »im Sinne der Gesamtstrategie des Clubs getroffen« worden, hieß es in einer Mitteilung. Man sei »zu dem Entschluss gekommen, den sportlichen Bereich mit dieser Veränderung kurz-, mittel- und langfristig gezielt und konsequent weiterzuentwickeln«, sagte Sportgeschäftsführer Mario Eggimann. Den Posten des Co-Trainers übernimmt bis zur Winterpause Ex-Profi Daniel Gordon.