Eichner-Assistent weg: KSC trennt sich von Bajramovic

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC nimmt einen überraschenden Wechsel in seinem Trainerstab vor und trennt sich mit sofortiger Wirkung von Zlatan Bajramovic. Die Entscheidung sei nach intensiver Analyse »im Sinne der Gesamtstrategie des Clubs getroffen« worden, hieß es in einer Mitteilung der Badener. Der Assistent und enge Vertraute von Chefcoach Christian Eichner verlässt den KSC nach insgesamt neun Jahren. Den Posten des Co-Trainers übernimmt bis zur Winterpause Ex-Profi Daniel Gordon.

Man sei »zu dem Entschluss gekommen, den sportlichen Bereich mit dieser Veränderung kurz-, mittel- und langfristig gezielt und konsequent weiterzuentwickeln«, sagte Sportgeschäftsführer Mario Eggimann über die Trennung von Bajramovic, der auch als Co-Trainer für die Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas tätig ist. Der KSC dankte dem 46-Jährigen für seinen Einsatz, gab aber keine weiteren Hintergründe zur Entscheidung bekannt.

Der frühere Karlsruher Abwehrchef Gordon war zuletzt Co-Trainer der U23 und Individualcoach im Profibereich der Badener. In der zweiten Liga kassierte der KSC unter der Führung von Eichner und Bajramovic zuletzt vier Niederlagen in Serie und verlor somit den Anschluss an die oberen Tabellenplätze.