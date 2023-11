Ehemann nach tödlichen Messerstichen auf Frau vor Gericht

Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts.

Weil er seine Ehefrau umgebracht haben soll, steht ein 37 Jahre alter Mann von Montag (9.00 Uhr) an vor dem Karlsruher Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Frau im März dieses Jahres mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Das Motiv sehen die Ermittler im »zwischenmenschlichen Bereich«. Der Mann soll die Mutter seiner beiden Kinder heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen ermordet haben.

Die 36 Jahre alte Frau war nach Angaben der Staatsanwaltschaft verblutet, nachdem sie zunächst schwer verletzt in ihrer Wohnung in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) aufgefunden worden war. Ein Anruf hatte die Polizei zu der Wohnung geführt. Einige Tage später nahmen Ermittler den Ehemann fest. Seit dem 24. März sitzt der Deutsche in Untersuchungshaft.

Der Fall soll an insgesamt zehn Hauptverhandlungstagen bis Januar 2024 vor dem Landgericht Karlsruhe verhandelt werden. Es sind zahlreiche Zeuginnen und Zeugen geladen.

