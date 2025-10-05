Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Ehemalige Produktionshalle bei Offenburg steht in Brand

Zahlreiche Feuerwehrleute versuchen, die Flammen in einem Industriegebäude zu löschen. Was ist bekannt?

Feuerwehr - Symbolbild
Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Brandes. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Brandes. (Symbolbild)
Foto: Marijan Murat/DPA

Ein ehemaliges Produktionsgebäude steht in Gegenbach (Ortenaukreis) komplett in Flammen. Feuerwehrleute sind dabei, den Brand zu löschen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Auch ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr ist demnach im Einsatz. Bislang gebe es keine Erkenntnisse über Verletzte, sagte ein Polizeisprecher. 

Warum das Feuer südöstlich von Offenburg ausbrach, war zunächst unklar. Ebenso konnten die Ermittler den Schaden bislang nicht beziffern. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

© dpa-infocom, dpa:251005-930-123181/1