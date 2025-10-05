Ehemalige Produktionshalle bei Offenburg ausgebrannt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein ehemaliges Produktionsgebäude hat in Gengenbach (Ortenaukreis) komplett in Flammen gestanden. Am Sonntagvormittag waren Feuerwehrleute noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Zahlreiche Kräfte bekämpften in der Nacht die Flammen. Auch ein Spezialfahrzeug sei eingesetzt worden.

Verletzt wurde den Angaben zufolge bei dem Brand südöstlich von Offenburg niemand. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

Zweiter Brand innerhalb einer Woche

Bereits am vergangenen Sonntag hatte ein an das Produktionsgebäude anschließendes Wohnhaus in Flammen gestanden. Zwei Jugendliche und ein Kind hätten dort ein Möbelstück angezündet, hatte die Polizei mitgeteilt. Es entstand demnach ein Schaden von rund einer halben Million Euro. Verletzt wurde auch hier niemand. Das Haus stand ebenso wie das Produktionsgebäude leer.