Ehefrau versucht in Laufenburg ihren Mann im Schlaf zu töten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem Messer soll eine Frau ihren Ehemann im Schlaf in den Hals geschnitten und ihn so versucht haben zu töten. Der Mann sei vor Schmerzen aufgewacht, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ein hinzugerufener Notarzt versorgte die Schnittverletzung oberhalb der Kehle.

Die 50 Jahre alte Verdächtige habe ihren Mann am frühen Sonntagmorgen in Laufenburg (Kreis Waldshut) angegriffen. Nach der Tat soll die Deutsche das Schlafzimmer verlassen und die Tür abgeschlossen haben. Warum sie den Entschluss fasste, ihren Mann zu töten, ist unklar. Die 50-Jährige wurde in einem psychischen Krankenhaus untergebracht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchten Mord vor.