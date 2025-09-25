Eberl würdigt Rummenigge: »Huldigungen« zum 70. verdient

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany haben Karl-Heinz Rummenigge zum 70. Geburtstag als besondere Persönlichkeit des deutschen Fußball-Rekordmeisters gewürdigt. Der ehemalige Nationalmannschafts-Kapitän führte den FC Bayern fast zwei Jahrzehnte als Vorstandsvorsitzender. Aktuell ist er Aufsichtsratsmitglied.

»Es ist ein Privileg für mich, in einem Verein zu arbeiten, der so viele große Persönlichkeiten besitzt«, sagte Kompany in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel des Bundesliga-Tabellenführers gegen den SV Werder Bremen an diesem Freitagabend. »Es ist für mich wertvoll in meiner Karrieresituation, so wichtige Leute um mich herum zu wissen und als Ratgeber zu besitzen. Ich bin dankbar dafür. Und ich wünsche ihm alles Gute zum Geburtstag.«

Rummenigge sei für das, war er für den FC Bayern geleistet habe, im »gleichen Atemzug« mit dem verstorbenen Ex-Präsidenten Franz Beckenbauer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß (73) zu nennen, sagte Eberl: »Die Huldigungen, die Kalle zum Geburtstag bekommt, die hat er verdient.« Rummenigge sei »eine Größe im Fußball«, äußerte Eberl.