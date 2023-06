Aktuell Land

E-Scooterakku sorgt für Zimmerbrand: Bewohner verletzt

Ein entzündeter Akku eines E-Scooters hat in Stuttgart-West einen Zimmerbrand verursacht. In einem Mehrfamilien hatte ein Bewohner am Dienstagabend bemerkt, dass sich der Akku entzündet hatte, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Daraufhin legte er ihn zum Kühlen in eine mit Wasser gefüllte Badewanne und verletzte sich dabei.