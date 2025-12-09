E-Roller erfasst Frau: Fahrer soll auf Handy geschaut haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Moment der Unachtsamkeit hat auf einem Feldweg bei Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) schwere Folgen gehabt. Ein 30-Jähriger soll während der Fahrt mit einem E-Scooter auf sein Handy geschaut und dabei eine Fußgängerin übersehen haben, wie die Polizei mitteilte. Der E-Roller stieß am Montag gegen die 67-Jährige, die laut Polizei schwer verletzt wurde. Sie kam zur Behandlung in eine Klinik. Gegen den E-Scooter-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.