E-Bike-Fahrerin im Rems-Murr-Kreis von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine Frau ist im Rems-Murr-Kreis auf ihrem E-Bike von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog die 65-Jährige mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wollte demnach am Montag eine Straße in Richtung Murrhardt überqueren. Dabei habe sie das Auto übersehen. Der 46 Jahre alte Fahrer des Wagens konnte einen Frontalzusammenstoß noch verhindern, wie es hieß. Die Radfahrerin sei mit der Fahrzeugseite zusammengestoßen und gestürzt.