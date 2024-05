Aktuell Land

DWD warnt vor Starkregen und Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor neuem Starkregen und schweren Gewittern an diesem Montag in weiten Teilen Baden-Württemberg. Für den Regierungsbezirk Tübingen gilt die Warnstufe drei von vier. Auch für die Regierungsbezirke Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart gilt eine Unwetterwarnung. Bis zum Abend seien lokal heftiger Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie stürmische Böen bis 70 Kilometer pro Stunde und Hagel bis einem Durchmesser von etwa zwei Zentimeter möglich.