DWD warnt vor schweren Gewittern im Südosten des Landes

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am frühen Donnerstagabend vor schweren Gewittern im Südosten Baden-Württembergs gewarnt. Es sei gebietsweise Hagel möglich, der Wind könne stark wehen, hieß es beim DWD in Stuttgart. Der Wetterdienst gab für den großen Regierungsbezirk Tübingen, der bis zum Bodensee reicht, eine amtliche Unwetterwarnung heraus.

Der DWD hatte bereits zuvor mitgeteilt, dass die Menschen vor allem am Bodensee, in Oberschwaben, der mittleren Alb und der Ostalb vom späten Donnerstagnachmittag an mit Unwettern und Starkregen rechnen mussten. Das Ganze könne sich bis in die Nacht zum Freitag ziehen.

Schwere Gewitter können laut DWD Leib und Leben gefährden. So könnten Bäume und Gerüste umstürzen und Straßen überflutet werden.