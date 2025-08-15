DWD warnt vor extremer Gewittergefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Unwetterwarnung bis in die frühen Morgenstunden: Der Deutsche Wetterdienst warnt in einer amtlichen Warnung vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen. Die Unwetterwarnung gelte ab sofort und dauere bis 2.00 Uhr am Samstag. Auch Hagel und schwere Sturmböen in den Regierungsbezirken Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg und Tübingen sind möglich.

Unruhige Nacht steht bevor

Bis in die Nacht zum Samstag gibt es immer wieder einzelne, schwere Gewitter. Dazu kommt lokal heftiger Starkregen mit bis zu 40 Litern Regen pro Quadratmeter und Hagel. Eng begrenzt sei extremer Starkregen um rund 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Vorsicht: Tennisballgroßer Hagel und schwere Sturmböen seien möglich. Der DWD warnte vor »extremer Gefahr durch Blitzschlag, Hagel oder schwere Sturmböen.«