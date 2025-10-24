Durchsuchungen mit Spezialkräften – Waffen sichergestellt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Spezialkräfte der Polizei haben zwei Häuser in Wallhausen (Kreis Schwäbisch Hall) durchsucht und mehrere Waffen sowie Betäubungsmittel sichergestellt. Es sei von einem Gefährdungspotenzial ausgegangen worden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.

Bei den Durchsuchungen seien sechs Schusswaffen und Betäubungsmittel in geringer Menge gefunden worden. Festnahmen bei dem Einsatz am Morgen gab es keine. Gegen einen 20-Jährigen und eine 41-Jährige wird in diesem Zusammenhang wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Verdächtigen seien miteinander verwandt.