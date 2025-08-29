Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Duo mit mutmaßlich gestohlenen Mercedes-Sternen erwischt

Ein Zeuge beobachtet, wie ein Pärchen den Stern von seinem Mercedes abreißt. Und das ist nicht das einzige Auto, an dem sie sich zu schaffen machen.

Ein Duo soll mehrere Mercedes-Sterne gestohlen haben. (Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/DPA
Die Polizei hat ein junges Pärchen in Weinheim (Kreis Ravensburg) mit mehreren Mercedes-Sternen im Gepäck erwischt. Zuvor sollen die beiden 17-Jährigen von einem Zeugen beim Abreißen des Sterns von dessen Fahrzeug beobachtet worden sein, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zunächst waren sie geflohen, konnten dann aber von einer Streife am Morgen aufgegriffen werden. Woher die restlichen vier Mercedes-Sterne stammen, die sichergestellt wurden, werde noch ermittelt. Auch sie sollen gestohlen worden sein.

